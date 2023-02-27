Парламентская газета

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Условия передачи заказов водителям легковых такси предложили уточнить

Условия передачи заказов водителям легковых такси предложили уточнить

Действующее законодательство регулирует вопрос передачи службой заказа такси водителю информации о заказах, однако этот механизм нуждается в уточнении, в связи с чем Министерством транспорта был подготовлен проект постановления Правительства РФ.

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