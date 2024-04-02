На Украине связали кадровые чистки Зеленского с влиянием главы его офиса Ермака

Кадровые перестановки, произошедшие в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), а также в офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского, связаны с влиянием Андрея Ермака, главы офиса президента государства.
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