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Непомнящий о Сафонове: «В прежние времена был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире. Сейчас нереально – из-за политической конъюнктуры»

Экс-тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил, что международная изоляция российского футбола лишает его лучших игроков шансов на полноценное признание в Европе.

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