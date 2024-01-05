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На Крымском мосту временно приостановили движение автотранспорта

На Крымском мосту временно приостановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто в ночь на субботу, 6 января. Об этом сообщает официальный Telegram-канал информационного центра об оперативной обстановке на путепроводе.

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