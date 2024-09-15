«Всё по плану Зеленского»: три километра до курского хутора Новый Путь устланы трупами «хероев»

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Комментарии
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Сергей Трофимов
зеленский специально посылает украинцев воевать что бы очистить украину от укрофашистов с этой точки зрения это хорошо вот только очень жалко российских солдат
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8 час.
Людмила Лиханова
Если очень жалко то ПОЧЕМУ ты не на фронте и не помогаешь РОССИЙСКИМ солдатам? 69 лет это не возраст для НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ. А твои родные мужчины тоже сидят опой и тоже пишут провокационные опусы? Вперед - на фронт. У меня многие уже там. Честь им и хвала.
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5 час.

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