В России разработали технологию 3D-печати магнитов с редкоземельными элементами

Исследователи из Уральского федерального университета и Института физики металлов Уральского отделения РАН разработали технологию производства магнитных материалов с редкоземельными элементами с помощью 3D-печати.
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