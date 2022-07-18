В Запорожской области оценили потери зерновых в результате ударов ВСУ в сотни тысяч тонн

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что аграрии региона в текущем году потеряют сотни тысяч тонн зерновых в результате ударов по полям, которые осуществляют Вооружённые силы Украины.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что аграрии региона в текущем году потеряют сотни тысяч тонн зерновых в результате ударов по полям, которые осуществляют Вооружённые силы Украины.
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