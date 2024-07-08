Штаб Байдена: Харрис продолжает выступать за участие главы США в выборах

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис продолжает выступать за участие главы государства Джо Байдена в выборах, несмотря на слухи о том, что она может прийти ему на замену в качестве кандидата от Демократической партии.
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