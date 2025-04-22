Рогов: Зеленский боится режима тишины и прекращения огня

Киевский режим не способен соблюдать договоренности о перемирии. Такое мнение в ходе диалога с aif.ru озвучил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.