Рогов: Зеленский боится режима тишины и прекращения огня

Киевский режим не способен соблюдать договоренности о перемирии. Такое мнение в ходе диалога с aif.ru озвучил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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