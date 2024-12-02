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«Касатка» — корабль-дрон по-китайски

«Касатка» — корабль-дрон по-китайски

Американский литоральный корабль-тримаран "Индепенденс"Впервые корабль был представлен публике на выставке EDEX в Каире в прошлом году (ранее модель корабля выставлялась на NAVDEX в Абу-Даби).

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