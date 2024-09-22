Соседи Ирины Понаровской в шоке от смерти ее сына

Соседи сына известной певицы Ирины Понаровской рассказали о его жизни в последние годы. Энтони, рожденный в союзе певицы и джазового музыканта Вейланда Родда, получил образование в Норвегии, изучая ювелирный дизайн.
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