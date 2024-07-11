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Калужские новости

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В хозяйствах Калужской области проводят профилактику бруцеллеза

В хозяйствах Калужской области проводят профилактику бруцеллеза

У соседей Калужской области – в Брянской и Смоленской областях – зафиксированы вспышки бруцеллеза. В связи с этим в нашем регионе усиливается контроль за соблюдением ветеринарных правилУ соседей Калужской области - в Брянской и Смоленской областях - зафиксированы вспышки бруцеллеза.

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