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В Казахстане НАТО открывает свой центр

В Казахстане НАТО открывает свой центр

Посол США в Казахстане торжественно открыл «Центр миротворческих операций НАТО» Вдумайтесь. В Казахстане НАТО открывает свой центр.

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Комментарии
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Ксюша Кирьязис
У России появилась ещё одна цель на законных основаниях. Казахи сами напросились...
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4 д.
Гарий Щерба
,,СОЮЗНИЧИК,, МАТЬ ЕГО .......!!!! ИУДЫ.
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4 д.
Николай Герасименко
Похоже пора возвращать подаренные казахам при Союзе Северные территории в Родную гавань.
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4 д.

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