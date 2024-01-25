Самсонов сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Виннипега». У вратаря «Торонто» 2 победы в 3 матчах после драфта отказов

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Вратарь «Торонто» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (1:0 ОТ). Во втором периоде ему удалось ликвидировать выход соперника 2 в 0, сделав 2 сэйва.