Почему тактика медленного продвижения одиночными линиями оказалась эффективной

За прошедшую неделю на поле боя произошёл ряд заслуживающих внимания изменений, причём не только в нашу пользу…Нацист огрызается, но отступаетНа красноармейском (покровском) направлении после недельного застоя продолжилось слабое продвижение в районе Воздвиженки, на окраине которой регулярно фиксируются боестолкновения.