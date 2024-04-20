Древнерусский Техас

В средние века земли вдоль реки Сукна были своеобразным «Русским Техасом». Здесь, вдали от центральной власти и рядом с дикими племенами, жили люди, привыкшие без колебаний решать проблемы с помощью оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии