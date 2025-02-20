Экс-голкипер Гашек назвал предательством Чехии переговоры России и США

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X подверг критике прошедшие в Саудовской Аравии переговоры между Россией и США, где делегации стран обсуждали восстановление отношений между РФ и США, а также урегулирование конфликта на Украине.
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