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Царьград

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ЕАЭС на 91% перешёл на расчёты в национальных валютах - Оверчук

ЕАЭС на 91% перешёл на расчёты в национальных валютах - Оверчук

Алексей Оверчук, вице-премьер России, заявил о 91% доле национальных валют в расчетах стран ЕАЭС. Это заявление сделано на 105-м заседании экономического совета СНГ в Ташкенте.

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