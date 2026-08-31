Юрист Полякова: школьнику с диабетом нужно разрешение на использование телефона

Ученику с диабетом, которому телефон требуется для контроля уровня глюкозы, родители могут оформить разрешение на использование устройства во время урока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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