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Регионы России

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Российские дроны уничтожили более 240 окопов ВВС Украины под Харьковом

Российские дроны уничтожили более 240 окопов ВВС Украины под Харьковом

Воздушная разведка позволяет обнаруживать замаскированные объекты противника и контролировать результаты ударов, что затрудняет развертывание подразделений ВСУ и их снабжение.

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