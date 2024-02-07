"Яндекс" увеличил награду для взламывающих колонки багхантеров до 1 млн рублей

Российская IT-компания "Яндекс" объявила о расширении программы по поиску ошибок в своих умных устройствах: выросло как количество участвующих в программе гаджетов, так и сумма вознаграждения для "белых" хакеров за обнаружение уязвимостей.
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