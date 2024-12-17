Кто этот красавчик-блондин с бородкой? Тимоти Шаламе с трудом узнали на премьере

Актер кардинально изменил свой имидж. Тимоти Шаламе узнали в новом имидже с трудом LEGION-MEDIAТимоти Шаламе удалось поразить собравшихся на премьере фильма «Никому не известный», состоявшейся в Нью-Йорке.
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