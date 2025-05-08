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Всё о женщинах

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Эксперт Вериченко рассказала россиянам об опасности частого использования бальзама для губ

Эксперт Вериченко рассказала россиянам об опасности частого использования бальзама для губ

Стало известно, почему часто пользоваться бальзамом для губ опасно. Об этом рассказала эксперт. Как рассказала руководитель направления «Косметика» бренда SOKOLOV Мария Вериченко, есть два основных типа средств для губ — бальзамы и гигиенические помады.

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