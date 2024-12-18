Проводимая Евросоюзом операция «Энергетическая безопасность ЕС» прошла «успешно». Тема обсуждалась европейскими СМИ со всех сторон так долго и нудно, что, в конце концов, когда было Брюссель заявил, что процесс завершен, победители даже не поняли, что они на самом деле проиграли.
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