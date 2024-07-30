Ученый оценил риск возникновения эпидемии лихорадки Западного Нила в России

Лихорадка Западного Нила имеет африканское происхождение, но в последние десятилетия движется на север, распространяясь в США и Европе, сообщил биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков.
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