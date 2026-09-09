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Бизнес журнал. Урал

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Федеральные чиновники станут спикерами на фестивале молодежи в Екатеринбурге

Федеральные чиновники станут спикерами на фестивале молодежи в Екатеринбурге

На фестивале выступят более 150 спикеров, среди которых заместители председателя правительства РФ, министр транспорта, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук и народный артист Дмитрий Маликов.

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