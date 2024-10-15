Нобелевская премия по экономике присуждена за исследования того, как формируются общественные институты

Премию Шведского государственного банка по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2024 года присудили работающим в США Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону, сообщили в понедельник в Нобелевском комитете.
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