Собянин рассказал, как в Москве заботятся о пациентах с заболеваниями почек

В Москве открыты четыре специализированных центра по лечению нефрологических заболеваний Одним из главных направлений развития здравоохранения в Москве является создание сети специализированных центров компетенций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии