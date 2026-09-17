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Количество долгожителей в Японии достигло рекордного числа

Количество долгожителей в Японии достигло рекордного числа

Фуйо Кисимото — старейшая жительница Японии / © longeviquest Как сообщило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения страны, по данным на 1 сентября в Японии проживало 107 677 человек в возрасте от 100 лет.

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