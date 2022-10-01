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Боксёры из Оренбургской области примут участие в чемпионате России

Боксёры из Оренбургской области примут участие в чемпионате России

На соревнование заявлены десять боксёров, которые будут представлять Оренбургскую область. Из Оренбурга на соревнование отправились Габил Мамедов, Салах Муцелханов, Хикмет Гараев, Алексей Зобнин, Ришат Бакиров, Максим Агапов и Николай Осипов.

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