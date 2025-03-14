Экипажи танков Т-80БВМ "кошмарят" технику и укрепления боевиков в зоне СВО

Министерство обороны РФ Минобороны РФ разместило видео боевой работы экипажа танка Т-80БВМ 72-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Юг" под Часовым Яром в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии