Врач Кореневич: скачки уровня холестерина возможны перед инфарктом или инсультом

Кардиолог Анна Кореневич: когда возникают скачки уровня холестерина в крови, это может предвещать внезапную смерть из-за сердечно-сосудистых катастроф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диетологи призвал...
- Россиян предупред...
- ЛК Врач подсказал не...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым