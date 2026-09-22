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Рязанские новости

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Касимовский музей отметил 100 лет со дня основания

Касимовский музей отметил 100 лет со дня основания

Основан в 1919 году, музей начал работу в 1921-м с коллекцией из дворянской усадьбы и старообрядческих книг.

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