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Apple модернизирует Siri для управления более сложными командами Apple планирует м...

Apple модернизирует Siri для управления более сложными командами Apple планирует м...

Apple модернизирует Siri для управления более сложными командамиApple планирует модернизировать своего виртуального помощника Siri, чтобы пользователи смогли управлять отдельными функциями приложений при помощи голосовых команд.

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