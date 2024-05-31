Apple модернизирует Siri для управления более сложными командами Apple планирует м...

Apple модернизирует Siri для управления более сложными командамиApple планирует модернизировать своего виртуального помощника Siri, чтобы пользователи смогли управлять отдельными функциями приложений при помощи голосовых команд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)