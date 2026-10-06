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Царьград

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«Аэрофлот» отменил рейсы Самара—Москва 6 октября из-за ограничений

«Аэрофлот» отменил рейсы Самара—Москва 6 октября из-за ограничений

6 октября из-за временных ограничений на работу московского авиаузла не состоялись рейсы SU-1211 из Самары в Шереметьево и SU-1210 в обратном направлении.

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