CNN: ФБР предупредило адвоката Трампа о прослушке его телефона хакерами из Китая

Global Look Press/Timothy A. Clary - Pool via CNP/Consolidated News Photos Представители ФБР сообщили одному из адвокатов победившего на выборах президента США кандидата от республиканцев Дональда Трампа Тодду Бланшу, что его телефон прослушивался группой хакеров из Китая.
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