Результаты: Clasica Castilla y Leon-2026. Результаты

Benavente — Lubián, 190,6 км 1 SilvaGuillermo Thomas XDS Astana Team 4:23:41 2 AdriàRoger Movistar Team ,, 3 ScaroniChristian XDS Astana Team ,, 4 BurgaudeauMathieu TotalEnergies 0:03 5 TesfatsionNatnael Movistar Team 0:05 6 HerradaJesús Burgos Burpellet BH ,, 7 VadicBaptiste TotalEnergies ,, 8 BerasategiXabier XDS Astana Team 0:08 9 UlissiDiego Euskaltel — Euskadi ,, 10.