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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» будущие фельдшеры познакомились с работой ППСП

В Тюменской области сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» и представители общественного совета в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант», которая традиционно организуется в преддверии Дня российского студенчества, рассказали гостям из медицинского колледжа о работе патрульно-постовой службы полиции.

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