Гори всё огнем: ЕС готов на самосожжение во имя русофобии Испания не может применять Ка-32 для тушения пожаров из-за антироссийских санкций Светлана Гомзикова Фото: Mateo Lanzuela / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Вадим Трухачёв Аномальная жара, которая наблюдается в Европе этим летом, привела к масштабным лесным пожарам в нескольких европейских странах.
Гори всё огнем: ЕС готов на самосожжение во имя русофобии
Комментарии
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Олег Орлов
Сбылась мечта Ленина... Наконец то кухарки начали управлять государством. Притом забывшие другой постулат Ленина.. Учиться, учиться и ещё раз учиться... А зачем себя утруждать, сойдет и так...
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Алексей Тан
""Гори всё огнем: ЕС готов на самосожжение во имя русофобии""😂🤣🤠, Это Ким, не перепутайте... ======= А ЕВРЕЙСКОЕ холокост и переводится.... как ВСЁСАМОССОЖЕНИЕ!!.... О! как!... для себя и яму гиеную вырыли!..🤠.
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