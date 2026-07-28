Сбылась мечта Ленина... Наконец то кухарки начали управлять государством. Притом забывшие другой постулат Ленина.. Учиться, учиться и ещё раз учиться... А зачем себя утруждать, сойдет и так...

Алексей Тан

""Гори всё огнем: ЕС готов на самосожжение во имя русофобии""😂🤣🤠, Это Ким, не перепутайте... ======= А ЕВРЕЙСКОЕ холокост и переводится.... как ВСЁСАМОССОЖЕНИЕ!!.... О! как!... для себя и яму гиеную вырыли!..🤠.