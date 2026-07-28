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Гори всё огнем: ЕС готов на самосожжение во имя русофобии

Гори всё огнем: ЕС готов на самосожжение во имя русофобии

Гори всё огнем: ЕС готов на самосожжение во имя русофобии Испания не может применять Ка-32 для тушения пожаров из-за антироссийских санкций Светлана Гомзикова Фото: Mateo Lanzuela / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Вадим Трухачёв Аномальная жара, которая наблюдается в Европе этим летом, привела к масштабным лесным пожарам в нескольких европейских странах.

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Комментарии
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Олег Орлов
Сбылась мечта Ленина... Наконец то кухарки начали управлять государством.  Притом забывшие другой постулат Ленина..  Учиться, учиться и ещё раз учиться... А зачем себя утруждать, сойдет и так...
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1 м.
Алексей Тан
&quot;&quot;Гори всё огнем: ЕС готов на самосожжение во имя русофобии&quot;&quot;😂🤣🤠, Это Ким, не перепутайте... ======= А ЕВРЕЙСКОЕ холокост и переводится.... как ВСЁСАМОССОЖЕНИЕ!!.... О! как!... для себя и яму гиеную вырыли!..🤠.
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1 м.