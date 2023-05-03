Аргументы недели

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Патрушев обвинил страны Запада в использовании против России террористических и экстремистских организаций

Патрушев обвинил страны Запада в использовании против России террористических и экстремистских организаций

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев, ставший собеседником «Известий», обвинил западные государства в том, что они используют против РФ террористические и экстремистские организации.

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