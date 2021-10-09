Мировое обозрение

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Захарова: отставка канцлера Австрии Курца является внутренним делом страны

Захарова: отставка канцлера Австрии Курца является внутренним делом страны

Захарова отметила, что Австрия сохраняет взгляд на международную повестку и отстаивает исключительно свою точку зрения.

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