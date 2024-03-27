Русские купола от украинских дронов

Валерий Симоненко

Огорчу энтузиастов - купольников сразу: сетка очень даже ХОРОШО РЕАГИРУЕТ НА ВЕТЕР! Посмотрите на деревья, даже оголённые, например осенью или ранней весной в ветренную погоду. Качаются? А при СИЛЬНОМ ветре ЛОМАЮТСЯ? А, ведь, площадь их кроны в разы МЕНЬШЕ купольной сетки... Вот и думайте. Марля всего лишь чуть меньший парус, чем ситец. А против РАКЕТЫ? Купол против РАКЕТЫ, даже того же Хамерса, спасет? Не пробьёт Хамерс эту сеточку на шнурочках? А хохлы скоро получат ракеты для удалённых наших объектов...