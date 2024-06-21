За 5 лет в Калужской области стало на 20% меньше алкоголиков

За последние 5 лет в калужской области на 20% сократилась общая заболеваемость алкоголизмом. А алкогольными психозами калужане страдают в 2,9 раза режеЗа последние 5 лет в калужской области на 20% сократилась общая заболеваемость алкоголизмом.
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