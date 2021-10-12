12 октября: какой сегодня праздник история, приметы и День Ангела

12 октября – 285 день текущего 2021 года, до конца которого остается ровно 80 дней. В этот день вспоминают про Лавлейс, но не про ту, о которой все подумали.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Машина Собчак совершила смертельное ДТП в Сочи: знаменитость скрылась с мета на самолете
Свежие комментарии