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12 октября: какой сегодня праздник история, приметы и День Ангела

12 октября: какой сегодня праздник история, приметы и День Ангела

12 октября – 285 день текущего 2021 года, до конца которого остается ровно 80 дней. В этот день вспоминают про Лавлейс, но не про ту, о которой все подумали.

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