НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

«Угроза столичному региону»: Военэксперт обозначил «кратчайшую дорогу» Армии России на Киев

«Угроза столичному региону»: Военэксперт обозначил «кратчайшую дорогу» Армии России на Киев

Разговоры о новом направлении удара снова оживили украинские штабы. Официальный Киев, устами пограничника Андрея Демченко, признал: разведка фиксирует возможную подготовку российской армии к продвижению на Чернигов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии