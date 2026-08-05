«Угроза столичному региону»: Военэксперт обозначил «кратчайшую дорогу» Армии России на Киев

Разговоры о новом направлении удара снова оживили украинские штабы. Официальный Киев, устами пограничника Андрея Демченко, признал: разведка фиксирует возможную подготовку российской армии к продвижению на Чернигов.
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