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В Орловской области продлили действие режима повышенной готовности из-за коронавируса до нового года

В Орловской области продлили действие режима повышенной готовности из-за коронавируса до нового года

27 октября на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении в ОРловской области режима повышенной готовности в связи с коронавирусом до нового года.

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