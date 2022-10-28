В Орловской области продлили действие режима повышенной готовности из-за коронавируса до нового года

27 октября на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении в ОРловской области режима повышенной готовности в связи с коронавирусом до нового года.
27 октября на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении в ОРловской области режима повышенной готовности в связи с коронавирусом до нового года.
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