Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания России (ФФКР). Окончательное решение насчет выступления Трусовой на контрольных прокатах и соревнованиях будет принято позже – по результатам летней подготовки, а также в соответствии с позицией ФФКР.