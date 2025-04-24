ВСУ в приграничье сдаются в плен целыми группами

«Противник не может чувствовать себя в безопасности даже в тыловых районах», — заявили в «Севере». Бойцы «Севера» активно уничтожают резервы ВСУ с помощью артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.
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