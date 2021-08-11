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Учебно-методический сбор с офицерами-выпускниками военно-учебных заведений 2021 года проходит в Новороссийском гвардейском десантно-штурмовом горном соединении

Учебно-методический сбор с офицерами-выпускниками военно-учебных заведений 2021 года проходит в Новороссийском гвардейском десантно-штурмовом горном соединении

Со всеми офицерами выпускниками будут проведены занятия по основным предметам профессионально-должностной подготовки.

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