В Омске мужчина поджег штору в квартире «подруги детства», чтобы ему не мешали спать - погибли две женщины.
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В Омске мужчина поджег штору в квартире «подруги детства», чтобы ему не мешали спать - погибли две женщины.